Ghirelli | “Mirri? Ha il Palermo nel cuore Catania? Sono preoccupato Sui rinvii…”

Mediagol.it

Questi i temi affrontati dal presidente della Lega Pro, Francesco, che dice: 'In questa ... Intervistato da Trm, afferma: 'Il presidenteè una persona perbene, che ha lavorato bene e sta ......i contagi - afferma- . Siamo a 270 calciatori positivi in Lega Pro. C'e stato anche il peggioramento nel Palermo, dove c'e una situazione critica, come mi ha detto il presidente. Ma ...Il presidente della Serie C Ghirelli ha parlato del lavoro di Mirri a Palermo, facendo il punto anche sulla questione dei rinvii causati dai recenti contagi ...Le parole del numero uno della Serie C, Francesco Ghirelli, intervenuto in merito al protocollo covid valido per il campionato di Lega Pro ...