GfVip, Katia Ricciarelli si prepara all’addio: ecco la notizia che ha sconvolto i telespettatori (Di lunedì 17 gennaio 2022) Katia Ricciarelli, una delle concorrenti del GfVip, è pronta ad abbandonare la casa. Andiamo a scoprire ulteriori dettagli in merito L’avventura del noto soprano all’interno della casa più spiata d’Italia potrebbe concludersi molto presto. Stando a quanto si evince dalle sue parole infatti, la Ricciarelli sembra fortemente intenzionata a lasciare il gioco. Il suo è stato un cammino fatto di alti e bassi, in quanto è stato caratterizzato purtroppo da svariati litigi con alcuni coinquilini. Katia Ricciarelli (Instagram)Tuttavia si è dimostrata comunque una donna forte e determinata, capace di regale momenti di cultura al pubblico e agli altri concorrenti. Oltre a questo però, sono emerse anche alcune sue fragilità. Un esempio lo abbiamo avuto quando è uscito fuori il ... Leggi su topicnews (Di lunedì 17 gennaio 2022), una delle concorrenti del, è pronta ad abbandonare la casa. Andiamo a scoprire ulteriori dettagli in merito L’avventura del noto soprano all’interno della casa più spiata d’Italia potrebbe concludersi molto presto. Stando a quanto si evince dalle sue parole infatti, lasembra fortemente intenzionata a lasciare il gioco. Il suo è stato un cammino fatto di alti e bassi, in quanto è stato caratterizzato purtroppo da svariati litigi con alcuni coinquilini.(Instagram)Tuttavia si è dimostrata comunque una donna forte e determinata, capace di regale momenti di cultura al pubblico e agli altri concorrenti. Oltre a questo però, sono emerse anche alcune sue fragilità. Un esempio lo abbiamo avuto quando è uscito fuori il ...

