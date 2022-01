GF Vip, Soleil Sorge feroce contro Delia Duran: “Morta di fama” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cambiano gli equilibri della Casa, dopo il recente ingresso di Delia Duran come concorrente al GF Vip. Quando ormai manca poco alla nuova diretta del reality, Soleil Sorge decide di passare all’attacco della ex promessa sposa di Alex Belli, accusandola di essere assetata di popolarità nonché disposta a tutto per ottenerla. E nel suo affondo, poi, non risparmia delle contestazioni ad un’altra coinquilina nella Casa, che a suo avviso tradisce la sua fiducia, dal momento che appare sempre più vicina alla sua rivale “new-entry”. GF Vip, primi screzi tra Katia, Manila e Soleil: il motivo Il sodalizio tra Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli sembra molto meno solido rispetto a ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cambiano gli equilibri della Casa, dopo il recente ingresso dicome concorrente al GF Vip. Quando ormai manca poco alla nuova diretta del reality,decide di passare all’attacco della ex promessa sposa di Alex Belli, accusandola di essere assetata di popolarità nonché disposta a tutto per ottenerla. E nel suo affondo, poi, non risparmia delle contestazioni ad un’altra coinquilina nella Casa, che a suo avviso tradisce la sua fiducia, dal momento che appare sempre più vicina alla sua rivale “new-entry”. GF Vip, primi screzi tra Katia, Manila e: il motivo Il sodalizio tra, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli sembra molto meno solido rispetto a ...

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP a salvarsi è... Soleil! #GFVIP - blogtivvu : Preferito Grande Fratello Vip: Soleil inarrestabile, balzo in avanti per Katia, cosa dicono i sondaggi - miniris232 : @mareeazzurro @AXBproduction Soleil una signora, che si fa pizzicare le tette inesistenti da Alex davanti ai VIP e… - miniris232 : @MonicaM98291899 @AXBproduction Soleil una signora, che si fa pizzicare le tette inesistenti da Alex davanti ai VIP… - occhio_notizie : Manila e Soleil sempre più lontane: 'Con Sole non si riesce più a parlare, proprio zero' #gfvip6 -