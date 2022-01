GF Vip, Nathaly Caldonazzo asfalta Sonia Bruganelli: la frecciatina su Bonolis (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 6, Sonia Bruganelli ha lanciato una frecciatina a Nathaly Caldonazzo affermando che non ha una storia professionale alle spalle e commentando: “Si è presentata come Julia Roberts, ma è la Caldonazzo”. La cosa non è andata giù alla ballerina romana, che chiacchierano in giardino con Baru ha chiosato, parlando della moglie di Paolo Bonolis: “È acida, incattivita… Troverò anch’io qualcuno che con un aereo privato mi porta in giro. Se quello è avere storie siamo a cavallo”. Barù ha commentato divertito: “Altro che frecciatine, queste sono sciabolate… lance”. E Nathaly: “Causa e effetto, io non parto mai per prima, causa-effetto, causa-effetto”. Insomma, Nathaly ha dato sostanzialmente a ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 6,ha lanciato unaaffermando che non ha una storia professionale alle spalle e commentando: “Si è presentata come Julia Roberts, ma è la”. La cosa non è andata giù alla ballerina romana, che chiacchierano in giardino con Baru ha chiosato, parlando della moglie di Paolo: “È acida, incattivita… Troverò anch’io qualcuno che con un aereo privato mi porta in giro. Se quello è avere storie siamo a cavallo”. Barù ha commentato divertito: “Altro che frecciatine, queste sono sciabolate… lance”. E: “Causa e effetto, io non parto mai per prima, causa-effetto, causa-effetto”. Insomma,ha dato sostanzialmente a ...

Advertising

QuotidianPost : GF Vip, Nathaly Caldonazzo vs Sonia: la reazione della Bruganelli - blogtivvu : Nathaly sensibile al fascino di Basciano fa una richiesta: ecco cosa è successo al GF Vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Carmen Russo su Nathaly Caldonazzo: 'È più morbida perché ora si sente più sicura' - psycoprincess2 : Vabbè allora facciamo che così, tu ti presti a far la terza in comoda e noi ci riprendiamo Jess e Barù, okay? #jerù… - hopeangel365 : NATHALY, COME TI CAPISCO ???? #gfvip #basciano #baru #jeru #delia #manuel -