GF Vip, i nuovi vipponi deludono: il dettaglio li mette con le spalle al muro (Di lunedì 17 gennaio 2022) Al GF Vip i nuovi concorrenti di Alfonso Signorini hanno deluso il pubblico. I dati parlano chiaro: ora sono con le spalle al muro. Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una diretta nuova di zecca in compagnia di Alfonso Signorini. Questa sera, oltre a presentare le varie dinamiche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 17 gennaio 2022) Al GF Vip iconcorrenti di Alfonso Signorini hanno deluso il pubblico. I dati parlano chiaro: ora sono con leal. Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una diretta nuova di zecca in compagnia di Alfonso Signorini. Questa sera, oltre a presentare le varie dinamiche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

APmagazineit : Nuovi scontri al Grande Fratello VIP. #gfvip - Pattizia6 : RT @adrianobusolin: avete provato ad usare le #cure #precoci (#monoclonali, nuovi #antivirali, altri #farmaci usati per i vip) come per i #… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: avete provato ad usare le #cure #precoci (#monoclonali, nuovi #antivirali, altri #farmaci usati per i vip) come per i #… - cuoreitaliano7 : RT @adrianobusolin: avete provato ad usare le #cure #precoci (#monoclonali, nuovi #antivirali, altri #farmaci usati per i vip) come per i #… - PMurroccu : RT @adrianobusolin: avete provato ad usare le #cure #precoci (#monoclonali, nuovi #antivirali, altri #farmaci usati per i vip) come per i #… -