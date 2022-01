GF Vip Delia Duran e Miriana altre confessioni shock: "Ho perso la dignità a causa sua" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Delia a parlare con Miriana e Jessica della sua crisi con Alex Belli, e della crisi che stanno attraversando. Oggi l'attrice si è confidata con Miliana, da sempre molto affezionata ad Alex e ancora sconcertata per quanto accaduto, e ha cercato di chiarire il suo punto di vista sulla situazione, commentando per la prima volta il discorso di Soleil di ieri sera: all'evento di ieri, in cui i vip hanno dedicato un pensiero a una persona cara, Soleil si è rivolta ad Alex. Invece Delia ha scelto di non farlo, proprio perché stavano attraversando un momento di crisi e di pausa. A commentare l'atteggiamento di Soleil è stata la moglie di Paolo Bonolis ha svelato cosa farebbe se fosse al posto di Soleil: "Se fossi a Soleil uscirei di casa, racconterei ad Alex la mia storia, o qualunque cosa Come posso far ingelosire ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 17 gennaio 2022)a parlare cone Jessica della sua crisi con Alex Belli, e della crisi che stanno attraversando. Oggi l'attrice si è confidata con Miliana, da sempre molto affezionata ad Alex e ancora sconcertata per quanto accaduto, e ha cercato di chiarire il suo punto di vista sulla situazione, commentando per la prima volta il discorso di Soleil di ieri sera: all'evento di ieri, in cui i vip hanno dedicato un pensiero a unana cara, Soleil si è rivolta ad Alex. Inveceha scelto di non farlo, proprio perché stavano attraversando un momento di crisi e di pausa. A commentare l'atteggiamento di Soleil è stata la moglie di Paolo Bonolis ha svelato cosa farebbe se fosse al posto di Soleil: "Se fossi a Soleil uscirei di casa, racconterei ad Alex la mia storia, o qualunque cosa Come posso far ingelosire ...

Advertising

VelvetMagIta : #GFVip, Katia Ricciarelli si avvicina a Delia Duran: come reagirà Soleil Sorge? #gfvip6 #VelvetMag #Velvet [VIDEO] - LaPettegolah : RT @FD22667: #gfvip Giustificate Soleil quanto volete,i fatti parlano!Si lagna e frigna più lei in 4mesi di GF che tutti i Vip messi assiem… - Marika607379225 : RT @FD22667: #gfvip Giustificate Soleil quanto volete,i fatti parlano!Si lagna e frigna più lei in 4mesi di GF che tutti i Vip messi assiem… - FD22667 : #gfvip Giustificate Soleil quanto volete,i fatti parlano!Si lagna e frigna più lei in 4mesi di GF che tutti i Vip m… - infoitcultura : GF Vip: Barù stronca Jessica, Katia va via. Delia: “Rapporti a 3 con Alex” -