GF Vip 6 | Nathely contro Sonia Bruganelli | l’opinionista risponde sui social

Leggi su ck12

(Di lunedì 17 gennaio 2022) GF Vip 6,Caldonazzo ha commentato negativamente quando detto dal: velevo e polemiche in vista della puntata di stasera In prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Alfonso Signorini e tutta la squadra a del Grande Fratello Vip 6, concorrenti ed opinionisti. Nathaly Caldonazzo (foto Instagram)Proprio tra queste due parti ci sono state delle frecciatine e chissà che stasera possano avere degli strascichi e delle ripercussioni. Tra, che quest’anno partecipa al reality come opinionista, e Nathaly Caldonazzo, una delle ultime concorrenti che hanno varcato la porta di casa, non corre buon sangue. Durante la clip di presentazione, l’attrice – secondo la– si è comportata come Julia Roberts. Il commento ovviamente non è andato già alla ...