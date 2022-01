Gf Vip 6 | Jessica Selassié parla di Soleil Sorge con Delia Duran | “Spesso mostra la parte un po’ stron*a | però ha un bel cuore”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’ingresso diall’interno della Casa del GfVip 6 è stata un po’ una sorpresa per molti dei concorrenti. Diversi di loro hanno, infatti, un po’ rivalutato la moglie di Alex Belli e stanno esternando grande solidarietà nei suoi confronti. Cosa, questa, che sta generando grande scompenso nella “rivale”. In particolar modo, Manila Nazzaro si è molto avvicinata allae ha esternato grande preoccupazione nei suoi confronti, come si legge sul portale del reality condotto da Alfonso Signorini. Manila e Giacomo, sdraiati sui divani del giardino, si scambiano le loro considerazioni sull’entrata die su quanto questo abbia compromesso la stabilità di. “Con lei hoto tantissimo stanotte” la Miss spiega al compagno ...

...gli altri coinquilini di Cinecittà Dall'ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello... che sinceramente non so': queste le dure parole di Soleil, che se l'è anche preso con...Aria di tempesta in casa Selassié; le due sorelle protagonista del Grande Fratello, Lulù e, si sono ritrovato a quattr'occhi per discutere di alcuni comportamenti criptici, per non dire strani, assunti danei confronti degli uomini. Si fa riferimento ai gesti e ...Venerdì ha fatto il suo ingresso al Gf Vip 6, Delia: Soleil non ha gradito l'entrata della donna nella Casa e critica il suo atteggiamento ...Voglio sbagliare per capire meglio le cose", ha risposto Jessica con un tono piuttosto ... Dopo la puntata del Grande Fratello Vip che Alfonso Signorini ha condotto venerdì scorso, in tanti ...