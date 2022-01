GF Vip 2022 news, Manuel Bortuzzo abbandona la casa oggi 17 gennaio 2022? Le ultime indiscrezioni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sembrano essere gli ultimi momenti questi di Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto vittima di un terribile incidente e costretto ora alla sedia a rotelle, nella casa del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, che ha stupito tutti con la sua forza e il coraggio, pare abbia intenzione di abbandonare il gioco, proprio come ha fatto l’amico Aldo Montano e Francesca Cipriani, che prima di Natale sono ritornati dai propri affetti. Il reality, infatti, terrà compagnia al pubblico ancora per altri due mesi (terminerà il 14 marzo) e Bortuzzo, che ha trovato l’amore in Lulù, forse lascerà gli amici proprio nella puntata di stasera, lunedì 17 gennaio. View this post on Instagram A post shared by Grande Fratello (@grandefratellotv) Manuel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sembrano essere gli ultimi momenti questi di, il nuotatore rimasto vittima di un terribile incidente e costretto ora alla sedia a rotelle, nelladel Grande Fratello Vip. Il ragazzo, che ha stupito tutti con la sua forza e il coraggio, pare abbia intenzione dire il gioco, proprio come ha fatto l’amico Aldo Montano e Francesca Cipriani, che prima di Natale sono ritornati dai propri affetti. Il reality, infatti, terrà compagnia al pubblico ancora per altri due mesi (terminerà il 14 marzo) e, che ha trovato l’amore in Lulù, forse lascerà gli amici proprio nella puntata di stasera, lunedì 17. View this post on Instagram A post shared by Grande Fratello (@grandefratellotv)...

