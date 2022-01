Gestione contatti stretti CPIA: valgono le stesse regole sulla quarantena per le scuole secondarie (Di lunedì 17 gennaio 2022) A quale tipologia di scuola occorre equiparare i CPIA in merito alle modalità di applicazione dell’art. 4 del DL n. 1 del 07/01/2022 sulla Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo e della nota congiunta n. 11 del 08/01/2022? Risponde l'Usr per il Veneto con una FAQ aggiornata il 17 gennaio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 gennaio 2022) A quale tipologia di scuola occorre equiparare iin merito alle modalità di applicazione dell’art. 4 del DL n. 1 del 07/01/2022dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo e della nota congiunta n. 11 del 08/01/2022? Risponde l'Usr per il Veneto con una FAQ aggiornata il 17 gennaio 2022. L'articolo .

