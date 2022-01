Genoa, accordo con Labbadia: domani in Italia per la firma (Di martedì 18 gennaio 2022) Bruno Labbadia sarà il prossimo allenatore del Genoa. domani il tecnico in Italia per firmare il contratto con i rossoblù Bruno Labbadia sarà il prossimo allenatore del Genoa. Lo riporta Sky Sport, che sottolinea come sia totale l’accordo tra le due parti. Il tecnico tedesco sarà in Italia già nella giornata di domani per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Brunosarà il prossimo allenatore delil tecnico inperre il contratto con i rossoblù Brunosarà il prossimo allenatore del. Lo riporta Sky Sport, che sottolinea come sia totale l’tra le due parti. Il tecnico tedesco sarà ingià nella giornata diper mettere lasul contratto che lo legherà ai rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

