Gemma Galgani incerta sul ritorno di Leonardi Bozzetti, Maria De Filippi la bacchetta: “Basta che ti decidi” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Pensavamo di averlo cestinato per sempre, invece, è ritornato. Leonardo Bozzetti si è rifatto vivo a Uomini e Donne, nella puntata del 17 gennaio. Il Cavaliere, arrivato nel dating show per corteggiare Gemma Galgani, è stato il protagonista di una pensante segnalazione qualche puntata fa. La Dama torinese ha deciso di chiudere con lui, ma oggi Leonardo Bozzetti ha chiesto di poterle parlare per chiedere una nuova opportunità. Gemma Galgani ha deciso di uscire di nuovo con Leonardo Bozzetti, anche dopo essere stata incalzata da Maria De Filippi. Il ritorno a Uomini e Donne di Leonardo Bozzetti per Gemma Galgani Nella puntata del 17 gennaio di Uomini e Donne ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Pensavamo di averlo cestinato per sempre, invece, è ritornato. Leonardosi è rifatto vivo a Uomini e Donne, nella puntata del 17 gennaio. Il Cavaliere, arrivato nel dating show per corteggiare, è stato il protagonista di una pensante segnalazione qualche puntata fa. La Dama torinese ha deciso di chiudere con lui, ma oggi Leonardoha chiesto di poterle parlare per chiedere una nuova opportunità.ha deciso di uscire di nuovo con Leonardo, anche dopo essere stata incalzata daDe. Ila Uomini e Donne di LeonardoperNella puntata del 17 gennaio di Uomini e Donne ...

