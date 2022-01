GdS – L’Inter stuzzica Dybala: offerto contratto quinquennale. I dettagli (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’Inter tenta Paulo Dybala con un contratto quinquennale Si continua a parlare della suggestione Paulo Dybala in ottica Inter per il mercato estivo con l’argentino che potrebbe arrivare a Milano a parametro zero. Suggestione alimentata da Beppe Marotta che nel pre partita di ieri. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha provato a fare il punto della situazione svelando quella che sarebbe l’offerta del club di Viale della Liberazione. “L’Inter ha già sussurrato all’argentino la disponibilità a sottoscrivere un contratto di 7,5 milioni per i prossimi 5 anni, cioè sino al 2027. Ora è in attesa di conoscere l’orientamento del giocatore e dei suoi consiglieri. Di conseguenza ora come ora non può andare oltre. È una fase comunque decisiva, visto che il ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022)tenta Paulocon unSi continua a parlare della suggestione Pauloin ottica Inter per il mercato estivo con l’argentino che potrebbe arrivare a Milano a parametro zero. Suggestione alimentata da Beppe Marotta che nel pre partita di ieri. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha provato a fare il punto della situazione svelando quella che sarebbe l’offerta del club di Viale della Liberazione. “ha già sussurrato all’argentino la disponibilità a sottoscrivere undi 7,5 milioni per i prossimi 5 anni, cioè sino al 2027. Ora è in attesa di conoscere l’orientamento del giocatore e dei suoi consiglieri. Di conseguenza ora come ora non può andare oltre. È una fase comunque decisiva, visto che il ...

