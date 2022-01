(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’ex allenatore del Napoli Gennaropotrebbe presto prendere il posto di Rafa Benitez, altro ex Napoli, sulladell’Everton. Nel pomeriggio di ieri, infatti, è arrivata la notizia ufficiale dell’esonero del tecnico spagnolo, che lascia quindi un posto vacante in. FOTO: Getty –Napoli Dal canto suo, secondo TMW,sta valutando l’. Ci sono stati, infatti, dei contatti nelle ultime ore per verificare l’effettiva fattibilità dell’affare. Tra le altre ipotesi, per sostituire Benitez ci sono anche Lampard, Rooney, Pirlo e Roberto Martinez.

Advertising

Spazio_Napoli : Gattuso torna in panchina? Importante offerta dalla Premier -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso torna

SpazioNapoli

Come per la lunga notte di, la luce di Spalletti ha il nome e il cognome della stellina un po' Calimero e un po' signor Passaguai che da questa sera al Dall'Araa disposizione del buon ...... Novakovich chiude! Scampato il pericolo la Cremonesead attaccare con Zanimacchia che sfiora ... inevitabile il secondo giallo per il terzino dicon gli ospiti che restano in inferiorità ...L'addio di Rafa Benitez all'Everton potrebbe aprire scenari molto interessanti per Gennaro Gattuso, ex tecnico di Napoli e Milan, finito in cima alla lista dei possibili sostituti per i Toffees.Dal Milan al Napoli, passando per la sfortunata parentesi di Firenze e la farsa londinese: Gattuso è pronto per una nuova avventura ...