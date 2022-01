"Fuori di testa". Luciana Littizzetto umilia un anziano: Covid al supermercato, sapete cosa sta facendo? | Video (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Per dire quanto la gente è uscita Fuori di testa". Luciana Littizzetto mostra in studio a Che tempo che fa, tra il divertito e lo sconcertato, il Video di un anziano signore al supermercato. Fabio Fazio si gira e non può trattenere una risata: l'uomo si china per far scendere dal dispenser il classico gel igienizzante anti-Covid, ma non si rende conto di stare premendo in realtà la levetta di un estintore. "Ma mi fa una tenerezza... si è sanificato le mani con l'estintore perché era confuso - sbotta la Littizzetto, ridendosela di gusto -. Meno male che non era un lanciafiamme, sennò si faceva flambé". "Ma ti pare, ma mi ha fatto una tenerezza", non lo biasima la comica torinese, a mani giunte. Insomma, a quasi due anni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Per dire quanto la gente è uscitadi".mostra in studio a Che tempo che fa, tra il divertito e lo sconcertato, ildi unsignore al. Fabio Fazio si gira e non può trattenere una risata: l'uomo si china per far scendere dal dispenser il classico gel igienizzante anti-, ma non si rende conto di stare premendo in realtà la levetta di un estintore. "Ma mi fa una tenerezza... si è sanificato le mani con l'estintore perché era confuso - sbotta la, ridendosela di gusto -. Meno male che non era un lanciafiamme, sennò si faceva flambé". "Ma ti pare, ma mi ha fatto una tenerezza", non lo biasima la comica torinese, a mani giunte. Insomma, a quasi due anni ...

