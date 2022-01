Fuori dal Coro: tutti i temi della puntata di martedì 18 gennaio 2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) martedì 18 gennaio 2022, andrà in onda su Rete 4 in prima serata una nuova interessante puntata di Fuori dal Coro. Lo storico programma di informazione e di attualità di casa Mediaset tratterà anche questa settimana numerosi argomenti di grande attualità grazie alla presenza di ospiti di rilievo pronti a confrontarsi con il presentatore Mario Giordano . Fuori da Coro 18 gennaio 2022: grande spazio al tema Covid La puntata di Fuori dal Coro in onda martedì 18 gennaio 2022 darà grande spazio al tema Covid. Il conduttore Mario Giordano avrà nel suo studio la direttrice di Microbiologia Clinica dell'Ospedale Sacco di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 17 gennaio 2022)18, andrà in onda su Rete 4 in prima serata una nuova interessantedidal. Lo storico programma di informazione e di attualità di casa Mediaset tratterà anche questa settimana numerosi argomenti di grande attualità grazie alla presenza di ospiti di rilievo pronti a confrontarsi con il presentatore Mario Giordano .da18: grande spazio al tema Covid Ladidalin onda18darà grande spazio al tema Covid. Il conduttore Mario Giordano avrà nel suo studio la direttrice di Microbiologia Clinica dell'Ospedale Sacco di ...

