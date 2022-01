Francia, Zemmour: «Scuole per bimbi disabili». Poi rettifica, ma non riesce ad evitare la bufera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Se voleva mettersi al centro della tensione più che dell’attenzione, Èric Zemmour c’è riuscito alla grande. Il candidato ultranazionalista alle presidenziali francesi, nonché scrittore e firma di punta di Le Figaro, è un polemista di razza. Stavolta, però, come informa il Giornale.it, ha finito per irritare tutti attirandosi commenti negativi non solo dall’area del presidente Macron e dalla sinistra di Jean -Luc Melenchon, ma persino dai neogollisti e dalla sovranista Marine Le Pen. Tutta colpa di un proposta («male interpretata», secondo Zemmour, che ha parlato di «menzogne») sul ritorno a classi scolastiche specifiche per alunni disabili. Anche Le Pen e Pécresse contro Zemmour «Intendevo dire che non voglio che l’ossessione per l’inclusione ci privi e ci porti a trascurare la necessità di istituzioni specializzate», ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Se voleva mettersi al centro della tensione più che dell’attenzione, Èricc’è riuscito alla grande. Il candidato ultranazionalista alle presidenziali francesi, nonché scrittore e firma di punta di Le Figaro, è un polemista di razza. Stavolta, però, come informa il Giornale.it, ha finito per irritare tutti attirandosi commenti negativi non solo dall’area del presidente Macron e dalla sinistra di Jean -Luc Melenchon, ma persino dai neogollisti e dalla sovranista Marine Le Pen. Tutta colpa di un proposta («male interpretata», secondo, che ha parlato di «menzogne») sul ritorno a classi scolastiche specifiche per alunni. Anche Le Pen e Pécresse contro«Intendevo dire che non voglio che l’ossessione per l’inclusione ci privi e ci porti a trascurare la necessità di istituzioni specializzate», ...

