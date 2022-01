Foto e teaser de Il Re su Sky | la nuova serie di Luca Zingaretti dopo Montalbano

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Rilasciatitrailer e primede Il Re su Sky, primo prison drama targato Sky Original. Protagonista, l’intramontabile Commissario. La, in otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere), esordirà a marzo su Sky e in streaming su NOW. Prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco, Il Re, vedeprotagonista in un ruolo lontanissimo da quelli che ne hanno fatto uno dei volti più conosciuti e amati della TV e del cinema italiani: è un controverso direttore di un carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura in cui nessuna delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male ...