Formazioni ufficiali Milan-Spezia | Krunic in mezzo | davanti Ibrahimovic

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ledi, partita in programma alle 18:30 a 'San Siro' e valida per la 22^ giornata della Serie A 2021-2022

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Milan - Spezia, leMILAN (4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.. Allenatore: Pioli. A ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ledi Milan Spezia match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Milan Spezia, match valido per ...Il "Monday Match" tra Milan e Spezia, con fischio d'inizio alle 18:30, può essere decisivo per la classifica di entrambe le squadre. I rossoneri fanno un solo cambiamento rispetto al match contro il V ...Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Spezia, 22ª giornata di Serie A. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Théo Hernandez; Bakayoko, ...