Ford - Svelata in Cina la nuova Mondeo (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Ford ha svelato in Cina la nuova Mondeo, che sarà commercializzata nei prossimi mesi. Si tratta di un modello dedicato al mercato locale, figlio della stessa strategia, denominata China 2.0, che ha portato alla nascita della crossover Evos nel 2021. Dedicata alla Cina. La Mondeo è stata commercializzata in Cina a partire dal 2002 con le medesime caratteristiche delle varianti note a livello globale, ma per la nuova generazione è stato scelto un approccio dedicato alle esigenze e ai gusti dei clienti locali, non necessariamente allineato all'immagine del marchio su altri mercati. Infatti, qui troviamo luci a Led a tutta larghezza dal layout inedito, passaruota molto sagomati e un taglio slanciato del tetto, che grazie alla colorazione bicolore appare ...

