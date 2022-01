Fondi, agevolazioni Tari in caso di disabilità o disagio economico: domande entro il 28 febbraio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fondi – Con determina del 14 gennaio 2022 è ufficialmente possibile fare domanda per chiedere la riduzione Tari in caso di disabilità al 100% con Isee inferiore a 12mila euro o in caso di disagio economico grave (il richiedente deve essere intestaTario di un’utenza domestica Tari nella quale sia residente un nucleo familiare preso in carico dai Servizi Sociali dell’Ente e il valore Isee del nucleo familiare deve essere pari a zero). L’avviso è in linea con quanto previsto dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 dello scorso 30 giugno 2021. Quest’ultima, come precedentemente comunicato, ha infatti reso strutturali le ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 gennaio 2022)– Con determina del 14 gennaio 2022 è ufficialmente possibile fare domanda per chiedere la riduzioneindial 100% con Isee inferiore a 12mila euro o indigrave (il richiedente deve essere intestao di un’utenza domesticanella quale sia residente un nucleo familiare preso in carico dai Servizi Sociali dell’Ente e il valore Isee del nucleo familiare deve essere pari a zero). L’avviso è in linea con quanto previsto dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (), approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 dello scorso 30 giugno 2021. Quest’ultima, come precedentemente comunicato, ha infatti reso strutturali le ...

