Fondazione McDonald e Banco Alimentare: 4400 pasti caldi tra Salerno, Potenza e Battipaglia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSaranno 4.400 i pasti caldi che McDonald’s e Fondazione Ronald McDonald doneranno ad alcune strutture caritative del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà, convenzionate con Banco Alimentare Campania. Ritorna, infatti, per il secondo anno consecutivo l’iniziativa solidale “Sempre aperti a donare”, che partirà da domani a Salerno e Potenza e si protrarrà per 11 settimane fino al 31 marzo. Obiettivo è creare un “welfare sociale di prossimità” di contrasto all’emergere delle nuove povertà, attraverso una rete che coinvolga istituzioni, azienda, associazioni e dipendenti, a sostegno delle fasce più fragili, per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSaranno 4.400 iche’s eRonalddoneranno ad alcune strutture caritative del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà, convenzionate conCampania. Ritorna, infatti, per il secondo anno consecutivo l’iniziativa solidale “Sempre aperti a donare”, che partirà da domani ae si protrarrà per 11 settimane fino al 31 marzo. Obiettivo è creare un “welfare sociale di prossimità” di contrasto all’emergere delle nuove povertà, attraverso una rete che coinvolga istituzioni, azienda, associazioni e dipendenti, a sostegno delle fasce più fragili, per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un ...

Advertising

anteprima24 : ** Fondazione McDonald e Banco Alimentare: 4400 pasti caldi tra #Salerno, Potenza e Battipaglia **… - antonellaa262 : 4.400 pasti caldi saranno donati tra Salerno, Potenza e Battipaglia da McDonald’s e Fondazione Ronald McDonald insi… - RedattoreSocial : “Una pacca sulla spalla”, 10 mila euro a ?sostegno di progetti per i bambini. Iniziativa della Fondazione per l’inf… - anteprima24 : ** McDonald’s e Fondazione Ronald donano pasti caldi nel Salernitano ** - InNotizia : La seconda edizione di Sempre aperti a donare arriva a Salerno e Potenza, dove McDonald’s e Fondazione per l’Infanz… -