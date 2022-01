Fiorentina | Italiano | «La reazione che mi aspettavo | ma non abbassiamo la guardia»

(Di martedì 18 gennaio 2022) Vincenzo, allenatore della, ha parlato dopo il convincente successo ai danni del Genoa Vincenzo, ai microfoni di DAZN, ha parlato dopo-Genoa. VITTORIA – «Quando un allenatore è reduce dalla sconfitta di Torino vuole vedere unae c’è stata. Pensavo fossero acquisite certe cose, oggi i ragazzi sono ripartiti e sono contento. La vittoria di Napoli ci ha fatti allenare con entusiasmo e voglia e si è visto». INIZI – «Devo dire la verità, è successo tutto per caso. Sta nascendo una bellache se reagisce alle difficoltà come stasera mi rende felice. Però il campionato è lungo e le insidie sono tante, neanche io posso abbassare la. Dobbiamo giocare sempre come stasera. Il risultato è la conseguenza ...

Serie A: risultati e classifica Primo temposchiera il suo 4 - 3 - 3 con Saponara, ... l'arbitro Maresca viene richiamato al Var e concede il calcio di rigore alla. Vlahovic si ...FIRENZE - Senza storia il match del Franchi trae Genoa. L'undici disegna tre gol per tempo e batte gli ospiti con un perentorio 6 - 0. I padroni di casa si riscattano immediatamente dopo il poker subito contro il Torino e ...Il tecnico: "Può capitare di sbagliare, è stato bravo Sirigu a rialzarsi in piedi e a prendere la palla" FIRENZE - Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni di Sky dop ...Una grande Fiorentina schianta 6-0 un Genoa allo sbando. Nonostante un rigore sbagliato da Vlahovic , i viola passano in vantaggio con il primo gol in serie A di Odriozola. I toscani raddoppiano con B ...