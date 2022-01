Fiorentina gioca a tennis col Genoa: 6-0. Biraghi re delle punzioni: 2 gol. Vlahovic sbaglia il rigore, ma segna ed è capocannoniere. Pagelle (Di martedì 18 gennaio 2022) Non si ferma la Fiorentina: e rifila sei gol al Genoa dopo averne contati cinque nella porta del Napoli, in Coppa Italia. Undici gol in due partite. E tre punti per ricominciare a volasre. E a sognare. Quella col Genoa risulta una formalità: un brivido dopo il rigore sbagliato da Vlahovic col cucchiaio, ancora sullo zero a zero, poi via a ruota libera. Dà il via Odriozola, lo seguono Bonaventura e Biraghi che si conmferma il re delle punizioni: due calci piazzati con palla a giro, una volta sul secondo palo poi sul primo, che gli permette di confezionare la doppietta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 gennaio 2022) Non si ferma la: e rifila sei gol aldopo averne contati cinque nella porta del Napoli, in Coppa Italia. Undici gol in due partite. E tre punti per ricominciare a volasre. E a sognare. Quella colrisulta una formalità: un brivido dopo ilto dacol cucchiaio, ancora sullo zero a zero, poi via a ruota libera. Dà il via Odriozola, lo seguono Bonaventura eche si conmferma il repunizioni: due calci piazzati con palla a giro, una volta sul secondo palo poi sul primo, che gli permette di confezionare la doppietta L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Soulblavk0 : RT @elkunaguero10: Come gioca la Fiorentina, sicuramente hanno la rosa superiore a quella della Juve per giocare così - FirenzePost : Fiorentina gioca a tennis col Genoa: 6-0. Biraghi re delle punzioni: 2 gol. Vlahovic sbaglia il rigore, ma segna ed… - Moixus1970 : RT @GoalItalia: La Fiorentina gioca a tennis col Genoa: al 'Franchi' finisce 6-0 ??? Viola scatenati, messaggio per l'Europa: riagganciate… - tuttonapoli : La Fiorentina travolge e inguaia il Genoa: al Franchi finisce 6-0! - CMercatoNews : La #Fiorentina gioca a tennis ??col #Genoa: finisce 6-0 -