Fiorentina-Genoa, probabili formazioni: Italiano sceglie Vlahovic, esordio Konko in A (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Genoa di Abdoulay Konko si affrontano nel match valevole per la 22esima giornata di Serie A. probabili formazioni, statistiche e dove vedere il match in tv Leggi su mediagol (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ladi Vincenzoe ildi Abdoulaysi affrontano nel match valevole per la 22esima giornata di Serie A., statistiche e dove vedere il match in tv

Advertising

DiMarzio : .@GenoaCFC, arriva l'esonero per #Shevchenko: ai dettagli #Labbadia per sostituirlo, ma dopo la Fiorentina - periodicodaily : Fiorentina vs Genoa (probabili formazioni e Tv) #17gennaio #seriea #FiorenintaGenoa - infobeto_com : Italy Fiorentina - Genoa - SportPesa_IT : Si chiude oggi la 22°di campionato con: Milan-Spezia, ore 18:30 Bologna-Napoli, ore 18:30 Fiorentina-Genoa, ore 20:45 #SerieA - buoncalcio : #FiorentinaGenoa, Mario Ponti presenta i prossimi avversari del Grifone #Fiorentina #Genoa #SerieA -