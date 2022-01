Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali: esordio per Yeboah (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Fiorentina si è già riscattata in Coppa Italia eliminando il Napoli agli ottavi, ma adesso vuole ritrovare la vittoria in campionato nella sfida odierna contro il Genoa (di seguito le formazioni ufficiali). Undici delle ultime 16 sfide tra le due squadre in Serie A sono terminate in parità. Inoltre è la sfida che è finita più volte 0-0 a partire dalla stagione 2014/2015 nei cinque grandi campionati europei: (sei volte in 15 match). La Viola è imbattuta da 23 incontri casalinghi nel massimo campionato contro il Grifone: solo con il Torino (32) ha una striscia aperta più lunga di incontri consecutivi senza sconfitte interne nella competizione. Fari puntati su Dusan Vlahovic, che al “Franchi” ha segnato in tutte le sue ultime sei presenze in campionato. L’unico giocatore della Fiorentina che ha ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lasi è già riscattata in Coppa Italia eliminando il Napoli agli ottavi, ma adesso vuole ritrovare la vittoria in campionato nella sfida odierna contro il(di seguito le). Undici delle ultime 16 sfide tra le due squadre in Serie A sono terminate in parità. Inoltre è la sfida che è finita più volte 0-0 a partire dalla stagione 2014/2015 nei cinque grandi campionati europei: (sei volte in 15 match). La Viola è imbattuta da 23 incontri casalinghi nel massimo campionato contro il Grifone: solo con il Torino (32) ha una striscia aperta più lunga di incontri consecutivi senza sconfitte interne nella competizione. Fari puntati su Dusan Vlahovic, che al “Franchi” ha segnato in tutte le sue ultime sei presenze in campionato. L’unico giocatore dellache ha ...

