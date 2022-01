Fiorentina | affare in salita per Alvarez | spunta Scamacca

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Sempre più inla situazioneper la: i viola ora mettono gli occhi suLasta lavorando sul mercato anche per il futuro. Con l’addio di Vlahovic, Barone e Pradè vogliono coprirsi il prima possibile e le piste sono diverse. La strada che porta adsi fa inanche per l’inserimento del Napoli sul talento del River Plate.l’ideaanche se non sarà facile battere la concorrenza della Juventus. A riferirlo il Corriere Fiorentino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ManuelaFioren : RT @vtr74: #Vlahovic se è vero che #darko #ristic voleva 12 #milioni nell’affare de ragazzo … tutte in #medicine li deve spendere. Che #sch… - TifosoV : @vtr74 Scusate. Ma quando ha comprato la Fiorentina dove credeva si trovasse Firenze in Camerun? Se poi mi dici ch… - MedAmine1010 : @EmanueleMoret17 @LAROMA24 2- La scorsa stagione è stata la sua migliore stagione con Porto è stato vicino alla Fi… - Fiorentinanews : Sentite Deulofeu: “La Fiorentina mi voleva e l’affare è stato vicino alla chiusura” - SampNews24 : #Foschi consiglia la #Sampdoria: «#Amrabat è un affare. Si rifarà» -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina affare

Calcio News 24

In entrata si muove anche il Torino che, dopo la vittoria contro la, ora sogna di ...che potrebbe essere facilitato dal fatto che i sardi avrebbero messo nel mirino due calciatori ...DIRETTA/ Napoli(risultato 1 - 1) video streaming tv: Viola in 10 A quel punto è ... Si va dunque al riposo sul risultato di parità: chiaramente unper l'Etiopia anche se questo punto ...Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Juve, per l’attacco è sfida a due: i preferiti di Cherubini per rinforzare il reparto offensivo La Juve è sempre al lavoro in chiave calciomercato ...A fine stagione Lorenzo Insigne saluterà il Napoli e per sostituirlo il nome più caldo, ad oggi, è quello di Julian Alvarez del River Plate, cercato anche ...