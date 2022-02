“Filippo Tommaso Marinetti non avrebbe mai accettato il green pass e il lockdown” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il fondatore del movimento futurista, Filippo Tommaso Marinetti, se fosse vivo non avrebbe mai accettato il lockdown e misure come il green pass. Il futurismo, in quanto movimento che celebra la velocità, il dinamismo, la fluidità, e la vivacità del divenire, sarebbe stato incompatibile con le recenti politiche chiusuriste. Ad affermarlo è lo scrittore e studioso esperto di futurismo Max Ponte in un approfondimento online dedicato al fondatore della più grande avanguardia novecentesca. “Per uscire dal fango dei nostri giorni Marinetti ci ha lanciato un messaggio, quello ad avere, possedere, ed esercitare un forte coraggio; i futuristi insegnano a non avere paura della morte, anzi la guardano in faccia, mentre oggi abbiamo ... Leggi su lameteora.info (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il fondatore del movimento futurista,, se fosse vivo nonmaiile misure come il. Il futurismo, in quanto movimento che celebra la velocità, il dinamismo, la fluidità, e la vivacità del divenire, sarebbe stato incompatibile con le recenti politiche chiusuriste. Ad affermarlo è lo scrittore e studioso esperto di futurismo Max Ponte in un approfondimento online dedicato al fondatore della più grande avanguardia novecentesca. “Per uscire dal fango dei nostri giornici ha lanciato un messaggio, quello ad avere, possedere, ed esercitare un forte coraggio; i futuristi insegnano a non avere paura della morte, anzi la guardano in faccia, mentre oggi abbiamo ...

