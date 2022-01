Ferrari, conto alla rovescia: la nuova rossa sarà presentata il 17 febbraio (Di lunedì 17 gennaio 2022) sarà presentata il 17 febbraio la nuova Ferrari per il Mondiale F1 2022, una monoposto che celebrerà anche i 75 anni dalla fondazione dell'azienda. Lo ha annunciato la Scuderia di Maranello sui propri ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022)il 17laper il Mondiale F1 2022, una monoposto che celebrerà anche i 75 anni dfondazione dell'azienda. Lo ha annunciato la Scuderia di Maranello sui propri ...

Advertising

EstebBeltramino : Ferrari, conto alla rovescia: la nuova rossa sarà presentata il 17 febbraio #F1 #motori #formula1 - De_Sand88 : RT @sportmediaset: Conto alla rovescia per la nuova #Ferrari di #Formula1 : debutto... in società giovedì 17 febbraio. #SportMediaset https… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: F1, nuova Ferrari, scattato il conto alla rovescia: presentazione il 17 febbraio - Antonio_Tatti_ : RT @sportmediaset: Conto alla rovescia per la nuova #Ferrari di #Formula1 : debutto... in società giovedì 17 febbraio. #SportMediaset https… - Gazzetta_it : F1, nuova Ferrari, scattato il conto alla rovescia: presentazione il 17 febbraio -