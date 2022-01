(Di lunedì 17 gennaio 2022) Quando si parla di bellezza e cura del viso è difficile non citare almeno una volta lacoreana, più nello specifico la tradizionale cura dellache in Asia affonda le radici in rituali antichissimi. Proprio in quella parte di mondo, che a volte sembra così lontana, nascono tendenze e tecnologie cosmetiche che ormai in poco tempo si diffondono anche in Europa e in tutto il mondo, ed è proprio per questo che oggi parlare die cosmetici fermentati non è poi così strano, anzi. Per capire a fondo che cos’è ladobbiamo prima tenere a mente che in Asia si consumano cibi fermentati da centinaia di anni. Ma se è vero che gli alimenti fermentati fanno bene al nostro organismo, applicare una crema è ben diverso da mangiare un alimento: cosa ...

Advertising

infoitcultura : Fermented Skincare, perché la tua pelle ha bisogno di… fermento -

Ultime Notizie dalla rete : Fermented Skincare

Elle

Olio Elisir Rigenerante, 30ml Florenaamazon 17,33 Acquista OraDisponibile invece nei negozi Douglas , un'altra alternativa per la perfettavegana ci è offerta da Florena. Il brand è basato sulla fermentazione, sulla cosmesi naturale ...Of all the skincare products on the market, it’s the facial spritz I think people struggle with the most. Spraying expensive water on your face? It sounds like a swizz. I was certainly in that camp ...The US market has seen consumer buy-in to Asian beauty trends and regiments in recent years. CosmeticsDesign spoke with Jim Berkrot, Vice President Marketing for beauty and personal care at Mitsui and ...