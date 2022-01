Fdi, De Priamo: maggiori controlli autorizzazioni Ncc fuori da Roma (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – “Nonostante l’art. 29 del Regolamento sugli autoservizi pubblici non di linea detti chiaramente le regole per l’esercizio delle attività di NCC nella Capitale, continuano a verificarsi violazioni e incursioni da parte di operatori provenienti da fuori Roma non in regola con le licenze o con licenza revocata dalle Regioni di provenienza”. Lo dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, Presidente della Commissione Trasparenza. “In base al regolamento che abbiamo approvato in aula il 27 maggio 2021, l’autorizzazione per accedere nel territorio della Capitale e, soprattutto, nella ZTL, deve essere subordinata alla regolarità della licenza di operatore NCC e deve rispettare tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nell’art. 29 del regolamento.” “Evidentemente ciò non avviene se, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 gennaio 2022)– “Nonostante l’art. 29 del Regolamento sugli autoservizi pubblici non di linea detti chiaramente le regole per l’esercizio delle attività di NCC nella Capitale, continuano a verificarsi violazioni e incursioni da parte di operatori provenienti danon in regola con le licenze o con licenza revocata dalle Regioni di provenienza”. Lo dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia Andrea De, Presidente della Commissione Trasparenza. “In base al regolamento che abbiamo approvato in aula il 27 maggio 2021, l’autorizzazione per accedere nel territorio della Capitale e, soprattutto, nella ZTL, deve essere subordinata alla regolarità della licenza di operatore NCC e deve rispettare tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nell’art. 29 del regolamento.” “Evidentemente ciò non avviene se, ...

