Favero | l’operaio-contadino che bloccò Maradona | «Il Trap mi disse “se gli arriva la palla è finita”»

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Lucianooggi fa il pensionato del pallone, grazie ai contributi accumulati dal primo contratto, quando aveva 16 anni. Era “Il Baffo”, ma è anche passato alla storia come “che blocca”. Una decina di stagioni in serie A tra Avellino, Juventus e Verona, a Torino ha vinto praticamente tutto: uno scudet­to, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea e una Coppa Uefa. La sua è una storia da calcio romantico. Il Gazzettino l’ha intervistato. “Ero uno dei sei figli di Corrado e Bianca che avevano una mezza­dria nelle campagne di Santa Ma­ria di Sala. Io non avevo tanta vo­glia di studiare, vedevo sempre e solo il pallone, a volte non torna­vo neanche a casa per fermarmi a giocare. Papà veniva a cercarmi perché aveva bisogno di aiuto in campagna, non sempre mi pren­deva con le buone. ...