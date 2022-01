Far West a San Siro, il pistolero è il ras del quartiere (Di lunedì 17 gennaio 2022) È sceso dall'auto impugnano due pistole, ed ha aperto il fuoco ad altezza uomo, in mezzo alla gente - almeno quaranta persone - che a quell'ora, le 20,30 di venerdì 8 gennaio - assiepava il ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 gennaio 2022) È sceso dall'auto impugnano due pistole, ed ha aperto il fuoco ad altezza uomo, in mezzo alla gente - almeno quaranta persone - che a quell'ora, le 20,30 di venerdì 8 gennaio - assiepava il ...

Advertising

AngelaBez3 : @Corriere Se non controlli, poi non ti puoi lamentare! I controlli sono in capo a chi eroga i soldi, se non lo si fa si è al far west... - Nazione_Pisa : Rissa choc in piazza delle Vettovaglie. Scene da Far West - Me_dicen_Coco : @paisajeante Mi aporte, del far West rosarino - Nazione_Pisa : Rissa a Pisa, scene da Far West -