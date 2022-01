F1 2022 | la Ferrari presenterà la nuova monoposto il 17 febbraio

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Lala suaper il Mondialetra un mese esatto, il 17. Lo rende noto la casa di Maranello sui suoi profili social. La ‘Rossa’ vedrà alla guida ancora il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. Cresce l’attesa per il Mondiale che scatterà dal Bahrain a fine marzo, sarà un momento decisivo per vedere le nuovecon i nuovi regolamenti. One month to go… ??.??.?? #esserepic.twitter.com/TDR2BH9YfR — Scuderia(@Scuderia) January 17,SportFace.

"Il conto alla rovescia" per il nuovo Mondiale della Ferrari in Formula 1, quello della rivoluzione tecnica, "è partito". Giovedì 17 febbraio verrà svelata la Ferrari 2022 con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz affronteranno il Mondiale di F1. Lo ha ufficializzato la scuderia di Maranello sui social.