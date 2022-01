Estrazione Million Day di Oggi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 17 gennaio 2022) I numeri vincenti di Lunedì 17 Gennaio 2022 20 3 49 4 11 Come si gioca Si può giocare tutti i giorni fino alle 18.45 e poi a partire dalle19.15 per il giorno successivo. L’avviene quotidianamente alle 19. Ogni giocata costa 1 euro. Scopri tutte le estrazioni delDay di ieri, della settimana e del mese. Per giocare alDay è necessario scegliere 5 numeri tra 1 e 55, oppure sistemi da 6 o 9 euro. È possibile sottoscrivere unabbonamento, al massimo da 20 giocate, per poter giocare per più giorni consecutivi. Quanto si vince Il premio per chi indovina i 5 numeri estratti è pari a 1 milione di euro, mentre se si indovinano 4 numeri il premio è di 1000 euro. Per chi ne indovina 3 il premio è di 50 euro, per 2 numeri indovinati si ricevono 2 euro. I numeri frequenti di ...