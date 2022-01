“Esce, c’è la conferma”. GF Vip, uscita pesante dal reality: “È costretto, conseguenze gravi” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Due rilevanti protagonisti del GF Vip 6 hanno ufficialmente deciso, purtroppo per i loro più fedeli ammiratori, di abbandonare una volta per tutte l’appartamento più spiato del Paese. Dopo l’uscita di Aldo Montano, che voleva festeggiare il Natale con la famiglia e non in televisione, se ne andranno Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Dell’acclamato nuotatore, nonché attuale fidanzato della ‘principessa etiope’ Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo già si sapeva. La conferma della fine della sua esperienza è arrivata di recente dal papà Franco, contattato dal sito Fanpage. Era lui uno dei possibili vincitori ma le sue condizioni di salute non gli permettono di continuare con il GF Vip 6. Ma perché Gianmaria Antinolfi ha deciso di lasciare il reality? Proprio ora che è un personaggio forte. GF Vip, Gianmaria Antinolfi ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 17 gennaio 2022) Due rilevanti protagonisti del GF Vip 6 hanno ufficialmente deciso, purtroppo per i loro più fedeli ammiratori, di abbandonare una volta per tutte l’appartamento più spiato del Paese. Dopo l’di Aldo Montano, che voleva festeggiare il Natale con la famiglia e non in televisione, se ne andranno Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Dell’acclamato nuotatore, nonché attuale fidanzato della ‘principessa etiope’ Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo già si sapeva. Ladella fine della sua esperienza è arrivata di recente dal papà Franco, contattato dal sito Fanpage. Era lui uno dei possibili vincitori ma le sue condizioni di salute non gli permettono di continuare con il GF Vip 6. Ma perché Gianmaria Antinolfi ha deciso di lasciare il? Proprio ora che è un personaggio forte. GF Vip, Gianmaria Antinolfi ...

