Eriksen torna in Premier League? Il Brentford offre contratto fino a giugno (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si fa largo l’ipotesi di un ritorno in Premier League per Christian Eriksen. Il 29enne danese infatti è finito nel mirino del Brentford. Come riportato da The Athletic, infatti, il club inglese ha offerto all’ex Inter un contratto di sei mesi con l’opzione di rinnovo per un altro anno. Il suo agente, Martin Schoots, nelle scorse L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si fa largo l’ipotesi di un ritorno inper Christian. Il 29enne danese infatti è finito nel mirino del. Come riportato da The Athletic, infatti, il club inglese ha offerto all’ex Inter undi sei mesi con l’opzione di rinnovo per un altro anno. Il suo agente, Martin Schoots, nelle scorse L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #ChristianEriksen Eriksen torna in Premier League? Il Brentford offre contratto fino a giugno: Si fa largo… - CalcioFinanza : Eriksen torna in Premier League? Il Brentford gli offre un contratto fino a giugno - infoitsport : Calciomercato: Eriksen torna in una big, ecco dove - infoitsport : Eriksen torna in Premier League! C'è la firma sul nuovo contratto - andrewguada : THREAD: Christian #Eriksen torna in #PremierLeague, ma in che squadra? Secondo il #Times il danese è a poche ore d… -