Eriksen pronto a tornare | vicina la firma con club di Premier!

Siamo finalmente arrivati a quello che si può definire la fine di un incubo per Christian Eriksen, dopo che il danese ha rescisso il contratto con l'Inter vista l'impossibilità di poter giocare nelle sue condizioni nel campionato di Serie A, il trequartista avrebbe trovato una nuova squadra in Premier League! Eriksen Premier League La squadra prescelta sarebbe il Brentford, come dichiarato da The Athletic, il danese sarebbe pronto cosi a fare ritorno nel campionato che l'ha fatto diventare il fuoriclasse che è, in modo di rilanciarsi per i mondiali con la Danimarca e un riscatto da prendersi, mettendo comunque la salute al primo posto. Daniele Scrazzolo

