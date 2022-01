Eriksen pronto a tornare in campo: offerta dalla Premier per lui (Di lunedì 17 gennaio 2022) Eriksen è pronto a ritornare a calpestare il prato verde, un club di Premier ha pronta l’offerta per lui. Dopo la tragedia schivata durante gli europei quest’estate Christian Eriksen vuole tornare in campo. L’arresto cardiaco avuto durante Danimarca-Finlandia andato ha stravolto la carriera del fantasista danese. A Christian è stato applicato un defibrillatore automatico sottocutaneo, motivo per il quale il giocatore non risulta congruo per giocare nella massima serie italiana e costretto quindi alla rescissione contrattuale con l’ Inter. Eriksen si allena ormai da tempo a Chiasso, in Svizzera. Quel maledetto 12 giugno 2021 sembra ormai acqua passata. Il giocatore ha fatto poi visita al centro sportivo dell’Odense (per il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022)a ria calpestare il prato verde, un club diha pronta l’per lui. Dopo la tragedia schivata durante gli europei quest’estate Christianvuolein. L’arresto cardiaco avuto durante Danimarca-Finlandia andato ha stravolto la carriera del fantasista danese. A Christian è stato applicato un defibrillatore automatico sottocutaneo, motivo per il quale il giocatore non risulta congruo per giocare nella massima serie italiana e costretto quindi alla rescissione contrattuale con l’ Inter.si allena ormai da tempo a Chiasso, in Svizzera. Quel maledetto 12 giugno 2021 sembra ormai acqua passata. Il giocatore ha fatto poi visita al centro sportivo dell’Odense (per il ...

