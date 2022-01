Eriksen prepara il ritorno in Premier | accordo con il Brentford ad un passo

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Christianè vicinissimo alinLeague. Così come riporta il Sun, sarebbe ad unl’con il. L’ex centrocampista dell’Inter non disputa un match ufficiale dalla scorsa estate, quando ha subito un arresto cardiaco nel match contro la Finlandia ad Euro 2020.nel campionato inglese ha già vestito la maglia del Tottenham. Il suo grande sogno è quello di tornare a giocare per poter partecipare con la Danimarca ai prossimi Mondiali in Qatar. SportFace.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Christiantorna in Inghilterra? Contatti in corso con un club di Premier League: il possibile futuro del danese Il ritorno di Christianin Premier League diventa via via una pista sempre più concreta. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, il centrocampista danese, che nei giorni scorsi ha risolto il contratto con ...Nel frattempo Insignela valigia per il Canada. "Lorenzo è un simbolo di Napoli e del ... "In effetti quando sono partiti Antonio Conte, Lukaku, Hakimi ed, gli interrogativi sul futuro ...Christian Eriksen è pronto a tornare sul campo dopo l'arresto cardiaco della scorsa estate: è ad un passo l'accordo con il Brentford.C'è attesa per conosce il futuro del centrocampista danese che, nelle scorse settimane, ha lasciato ufficialmente Milano ...