Emme Team il gruppo americano di esperti informatici svolta sul caso di Sissy Trovato Mazza

Leggi su cityroma

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Nell’ascensore dell’Ospedale Civile di Venezia., agente penitenziario di stanza alla Giudecca, finì in coma ad appena 28 anni. Era il primo novembre 2016. Lottò per due anni, ma non ce la fece a sopravvivere: morì il 12 gennaio 2019 senza che si sapesse cosa le era successo. Per anni si è fatta avanti l’ipotesi del suicidio. La Procura di Venezia ha già chiesto per ben tre volte l’archiviazione perché convinta da questa ipotesi. Ma la famiglia, originaria di Taurianova, in provincia di Gioia Tauro, non ci aveva mai creduto. Dopo oltre 5 anni di attesa sbucano importanti novità che potrebbero riaprire il. Se ne è parlato durante il programma True Crime di Twitch/Amazon condotto da Francesca Bugamelli. La chiave di volta sarebbe il lavoro ...