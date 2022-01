Elezioni suppletive Roma, vince candidata Pd Cecilia D’Elia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cecilia D’Elia (Pd) ha vinto le suppletive Roma 2022 per il collegio uninominale Lazio 1 (Roma – Quartiere Trionfale). Secondo i dati definitivi del Viminale, quando è stato completato lo scrutinio di tutte le 218 sezioni, D’Elia ha ottenuto complessivamente 12.401 voti e il 59,43% delle preferenze. A seguire, Simonetta Matone (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) con 4.678 voti pari al 22,42%, che precede Valerio Casini (Iv) con il 12,93%, Beatrice Gamberini (Potere al popolo) con il 3,24% e Lorenzo Vanni (Il N-‘uovo’ mondo io per tutti tutti per noi Lorenzo Vanni) con l’1,97%. Al voto per assegnare il seggio alla Camera lasciato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha preso parte l’11,33% degli aventi diritto. “Grazie a tutte e tutti i Romani ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022)(Pd) ha vinto le2022 per il collegio uninominale Lazio 1 (– Quartiere Trionfale). Secondo i dati definitivi del Viminale, quando è stato completato lo scrutinio di tutte le 218 sezioni,ha ottenuto complessivamente 12.401 voti e il 59,43% delle preferenze. A seguire, Simonetta Matone (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) con 4.678 voti pari al 22,42%, che precede Valerio Casini (Iv) con il 12,93%, Beatrice Gamberini (Potere al popolo) con il 3,24% e Lorenzo Vanni (Il N-‘uovo’ mondo io per tutti tutti per noi Lorenzo Vanni) con l’1,97%. Al voto per assegnare il seggio alla Camera lasciato dal sindaco diRoberto Gualtieri ha preso parte l’11,33% degli aventi diritto. “Grazie a tutte e tutti ini ...

