Elezioni Quirinale | incognita Covid | può votare anche chi non è vaccinato

Advertising

LegaSalvini : QUIRINALE, #SALVINI: «STAVOLTA I NUMERI OFFRONO L’ONORE E L’ONERE DI AVANZARE UN CANDIDATO AL CENTRODESTRA» - Corriere : Intervista a Renzi: «Sul Quirinale è saggio pensare a un patto. Un governo dei leader? Ha senso» - Corriere : Quirinale, la Lega è preoccupata. Lettera di Verdini: Salvini sia king maker nella partita di Silvio - InsalatinaMista : 'Il capolavoro di Berlusconi', Paolo Mieli spiazza tutti dalla Annunziata: può vincere ma poi si andrà al voto - Il… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Intervista a Renzi: «Sul Quirinale è saggio pensare a un patto. Un governo dei leader? Ha senso» -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Quirinale

Sky Tg24

Il presidente della Camera, Fico: "Andremo avanti a oltranza, bisogna chiudere entro il 3 febbraio" di ETTORE MARIA COLOMBO Articolo Berlusconi al Colle, la lettera di Verdini a Confalonieri e Dell'...Allesuccessive, che in un solo scrutinio porteranno Francesco Cossiga al, oltre a Camilla Cederna, raccolse tre voti anche Tina Anselmi, partigiana e politica Dc, prima donna ...Le elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica inizieranno il 24 gennaio. I sondaggi danno come possibile vincitore l'ex premier Silvio Berlusconi.Voto a oltranza, anche il sabato e la domenica, per eleggere il presidente della Repubblica, annuncia Fico, che confida vi si arrivi entro il 3 febbraio, quando scade il mandato di Mattarella. Attualm ...