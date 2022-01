Elezioni Quirinale | aneddoti e curiosità del voto | la storia da Einaudi a Mattarella

Advertising

matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - matteorenzi : Draghi è a Chigi come frutto di una straordinaria battaglia politica. Se andrà al Quirinale servirà un accordo poli… - LegaSalvini : QUIRINALE, #SALVINI: «STAVOLTA I NUMERI OFFRONO L’ONORE E L’ONERE DI AVANZARE UN CANDIDATO AL CENTRODESTRA» - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @matteorenzi: Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sogno quir… - danieledv79 : RT @raffaellapaita: «Per avere #Draghi ho pagato un prezzo personale altissimo ma ne valeva la pena. È arrivato a Chigi quale frutto di una… -

Il direttore de La Stampa Massimo Giannini intervenuto alla trasmissione di Rai3 Che Tempo che fa ricorda il presidente del Parlamento Euopeo David Sassoli e poi fa il punto sulle prossimedel capo dello Stato. Video Raiplay/Che Tempo che fa Rai/Che Tempo che faA una settimana dal voto per il , riunisce i 5 Stelle per fare il punto sulle. Stasera alle 22 l'ex premier riunirà i vertici del Movimento, compresi i ministri 5S ...in avanti sul, ...Si tratta di: Sara Ferrari (PD) per le minoranze, Josef Noggler (SVP) per la maggioranza di lingua tedesca, Maurizio Fugatti (Lega) per la maggioranza di lingua italiana. I tre grandi elettori del Tre ...A una settimana dall'avvio del voto per il tredicesimo Presidente della Repubblica pubblichiamo la seconda uscita del diario del senatore Alessandro Alfieri ...