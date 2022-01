Elezioni presidenziali, che fine ha fatto il popolo “sovrano” di cui parla la Costituzione? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ad una settimana dalla convocazione, da parte del presidente della Camera, dei grandi elettori, entra nel vivo la “corsa al Quirinale” e l’impressione più immediata è di trovarsi di fronte all’ennesimo “teatrino” di una politica ormai svuotata di significati e di ragioni fondanti. A cominciare da quella “sovranità” che si vuole a base dei principi costituzionali della Repubblica italiana e che formalmente (art. 1) “appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. “Democrazia parlamentare” ovvero “parlamentarismo dei partiti”, oggi l’Italia paga il venire meno dei meccanismi di “intermediazione” politica, costruiti a partire dal 1945. I partiti contano sempre meno, anche nella fiducia dei cittadini. Intanto si naviga a vista senza rotte chiare. E’ quel che accade in questi giorni ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ad una settimana dalla convocazione, da parte del presidente della Camera, dei grandi elettori, entra nel vivo la “corsa al Quirinale” e l’impressione più immediata è di trovarsi di fronte all’ennesimo “teatrino” di una politica ormai svuotata di significati e di ragioni fondanti. A cominciare da quella “sovranità” che si vuole a base dei principi costituzionali della Repubblica italiana e che formalmente (art. 1) “appartiene al, che la esercita nelle forme e nei limiti della”. “Democraziamentare” ovvero “mentarismo dei partiti”, oggi l’Italia paga il venire meno dei meccanismi di “intermediazione” politica, costruiti a partire dal 1945. I partiti contano sempre meno, anche nella fiducia dei cittadini. Intanto si naviga a vista senza rotte chiare. E’ quel che accade in questi giorni ...

