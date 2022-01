Elezione Quirinale, Rizzo (PC): "Maddalena nome giusto. Ha sempre difeso la Costituzione" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gennaio 2022 "Abbiamo scelto il nome di Paolo Maddalena con un lavoro unitario e serio. Il Capo dello Stato è una scelta importante. Non c'è niente di più nuovo della battaglia per difendere ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gennaio 2022 "Abbiamo scelto ildi Paolocon un lavoro unitario e serio. Il Capo dello Stato è una scelta importante. Non c'è niente di più nuovo della battaglia per difendere ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezione Quirinale Quirinale, Salvini e Berlusconi alla guerra (dei piani B) A quanto risulta alla Dire, il leghista si sarebbe convinto del fatto che Berlusconi, lungi dal riuscire a spuntarla per sé, possa mettere i suoi voti a disposizione dell'elezione di Mario Draghi. Il ...

Da catafalco a insalatiera, breve dizionario dell’elezione del presidente della Repubblica Sky Tg24 Quirinale, il politologo Tarchi: «Verdini ha ragione, Salvini si gioca la carriera se continua ad assecondare Berlusconi» Parla il politologo fiorentino fra i più esperti dei rapporti nel centrodestra: Berlusconi rischia di sprofondare nel ridicolo con quelle telefonate a caccia di voti. Il profilo di Casellati può evita ...

Quirinale: D'Elia sarà l'elettore n.1009 NICOLA ZUCCARO - Cecilia D'Elia del Partito Democratico, con il 59.43% dei consensi, ha vinto le elezioni supplettive del collegio di Roma Centro per la Camera dei Deputati, lasciato libero dall'attua ...

