EcoFlow lancia in Europa DELTA Pro | la sua stazione di alimentazione portatile all' avanguardia

(Di lunedì 17 gennaio 2022) In qualità di sesto progetto più finanziato nella storia di Kickstarter,Pro ha battuto ogni record raccogliendo oltre 10,6 milioni di Euro PARDUBICE, Repubblica Ceca, 17 gennaio 2022 /PRNewswire/, azienda di soluzioni portatili per l'e le energie rinnovabili, hato la batteriaper uso domesticoPro, leader del settore in. Partita da una campagna Kickstarter, l'iniziativa ha battuto ogni record diventando il progetto tecnologico più finanziato del periodo e classificandosi complessivamente al sesto posto tra tutti i progetti. Con una capacità di base di 3,6 kWh, espandibile fino a 25 kWh,Pro è la prima batteriaper la casa del settore e in caso di emergenza ...

Rimaniamo fedeli alla nostra missione di reinventare il modo in cui il mondo accede all'energia", ha dichiarato Jenny Zhang, Global Marketing Head diè stata fondata nel 2017 da un ...Please follow and like us:EcoFlow, azienda di soluzioni portatili per l'alimentazione e le energie rinnovabili, ha lanciato la batteria portatile per uso domestico DELTA Pro, leader del settore in Europa. Partita da una campag ...- La società raggiunge 200 milioni di euro di ricavi annuali e rafforza le sue quote di mercato PARDUBICE, Repubblica Ceca, 10 gennaio ...