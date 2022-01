Ecco i negozi dove si potrà entrare senza Green Pass (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo giorni di attesa è stata preparat ala lista degli esercizi dove sarà concesso l'ingresso anche a chi è sprovvisto del Green Pass Base (quello cioè che si ottiene con tampone). Esclusi dalla lista i tabaccai.Dal primo febbraio infatti come previsto nel decreto, per accedere ad alcuni esercizi commerciali sarà obbligatorio il Green Pass base che si ottiene con un tampone antigenico valido 48 ore oppure con un molecolare valido 72 ore. La lista delle attività Alimentari, edicole, benzinai. Saranno esentati dalla presentazione del Green Pass base. Esclusi dalla lista bar, ristoranti e ogni altro locale dove cibo e bevande vengono somministrati e dove entra solo chi è in possesso del Green Pass ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo giorni di attesa è stata preparat ala lista degli esercizisarà concesso l'ingresso anche a chi è sprovvisto delBase (quello cioè che si ottiene con tampone). Esclusi dalla lista i tabaccai.Dal primo febbraio infatti come previsto nel decreto, per accedere ad alcuni esercizi commerciali sarà obbligatorio ilbase che si ottiene con un tampone antigenico valido 48 ore oppure con un molecolare valido 72 ore. La lista delle attività Alimentari, edicole, benzinai. Saranno esentati dalla presentazione delbase. Esclusi dalla lista bar, ristoranti e ogni altro localecibo e bevande vengono somministrati eentra solo chi è in possesso del...

