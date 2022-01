Eboli, in casa con pistola e munizioni: arrestato 32enne (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri di Eboli hanno arrestato un 32enne sorpreso in flagrante per detenzione abusiva di armi. L’uomo risultava già denunciato nei giorni scorsi per alcuni furti nel centro cittadino Ebolitano. I militari, all’interno della sua abitazione, hanno trovato una pistola artigianale con le relative munizioni. Il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida del gip. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri dihannounsorpreso in flagrante per detenzione abusiva di armi. L’uomo risultava già denunciato nei giorni scorsi per alcuni furti nel centro cittadinotano. I militari, all’interno della sua abitazione, hanno trovato unaartigianale con le relative. Ilè stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida del gip. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

