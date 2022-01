“É sempre mezzogiorno” | pizza con cornicione ripieno di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Lunedì 17 gennaio, il tanto famigerato ‘blue monday’, ovvero il giorno più triste dell’anno., però, non si perde d’animo, anzi, sfoggia il suo sorriso ad 88 denti ed impasta l’ennesimo lievitato, un, per celebrare quella che è anche la giornata mondiale della. Prepariamo, quindi, lacon. Ingredienti Per 7-8 pizze: 500 g farina 0, 250 g semola di grano duro, 250 g farro bianco, 2 g lievito di birra, 680 g acqua fredda, 22 g sale, 20 g olio evo 400 g ricotta condita con olio sale e pepe, 200 g passata di pomodoro, 150 g mozzarella di Bufala, basilico Procedimento Prepariamo l’impasto: in una ciotola, o in planetaria, mettiamo la farina 0, la semola, la farina di farro bianco, il lievito fresco di birra sbriciolato e ...